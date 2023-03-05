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Виявлений у піраміді Хеопса таємний коридор, може бути захистом справжньої похоронної камери

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Виявлений у піраміді Хеопса таємний коридор, може бути захистом справжньої похоронної камери

Як повідомляє Al-Ahram, раніше невідомий вченим коридор було виявлено у знаменитій піраміді Хеопса в Єгипті.

Його відкрили під час масштабного проекту зі сканування пам’ятників Гізи, що стартував у 2015 році.

Довжина коридору – 9 м, ширина – 2.1 м. Дослідження було проведено представниками Міністерства туризму та старожитностей та Вищої ради у справах пам’яток давнини Єгипту спільно з науковцями з університетів США, Франції, Японії, Німеччини та Канади.

Виявлений у піраміді Хеопса таємний коридор, може бути захистом справжньої похоронної камери

Піраміда Хеопса — найбільша і найдавніша з Великих пірамід Гізи. Фараон жив приблизно у 2579-2556 роках до нашої ери. Оригінальна висота піраміди становила 147 м, вона збудована з 2.3 млн вапнякових блоків вагою 2.5 тонни кожен. Мумію фараона Хеопса досі не знайдено.

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