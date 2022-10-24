Всіх причипурять, пересування обмежать, житло стало супердорогим: Шарм-ель-Шейх чекає на саміт ООН

Курортне місто Шарм-ель-Шейх у Єгипті робить останні штрихи, щоб прийняти 27 конференцію ООН зі зміни клімату, проведення якої заплановано з 6 по 18 листопада: райони «причипурили», зробили нову дорогу, скоригували маршрути через обмеження переміщення та найщиріше для туристів – у кілька разів підняли цінники на оренду житла.

«Чим ближче листопад і початок Конференції з клімату, тим сильніше «пахне гасом». І так було зрозуміло, що під час Конференції неминучі деякі обмеження, що можуть зрости ціни і т.д., але зараз схоже на те, що гайки закрутять якось занадто сильно», – зазначила експатка у своєму блозі.

За словами блогерки, яка проживає в Шарм-ель-Шейху близько 10 років, у листопадовому саміті є свої переваги. «Місто сильно «причипурили», причому не лише центральні райони. У нас знову заасфальтували дорогу і зробили хороші тротуари. Сміття теж поменшало, хоча в Шарм-ель-Шейху особливих проблем із цим ніколи не було», – додала вона.

Житло, що багаторазово подорожчало

Проте від проведення заходу світового масштабу є й інша «побочка»: головним чином їй не раді самостійні туристи, які захотіли забронювати житло (готелі та квартири) у листопаді, але зіткнулися з нереально високими цінниками. «Але Конференція наближається, і що далі, то страшніше. Ціни на оренду відлетіли до космосу. Цінник абсолютно на всі готелі злітає з початку листопада (навіть на ті варіанти, де, очевидно, не розміщуватимуть учасників Конференції). Оренда квартир також сильно подорожчала», – пояснила авторка.

Поза ажіотажем цін тримаються організовані туристи – Конференція особливо не вплинула на вартість пакетних турів не змінилися. Інша річ – бронювання житлової нерухомості безпосередньо. «У ці дні у Шарм-ель-Шейху дуже дорого. Але чи буде попит і чи вдасться орендодавцем заробити, здавши своє житло втридорога – незрозуміло», – задумалася блогерка і як підтвердження навела заходи реальних оголошень, які взяла з тематичних груп у соцмережах: «Здається студія в Хадабі на тривалий термін з 5 листопада. Укомплектована всім необхідним для комфортного життя. 8’500 єгипетських фунтів + 3’000 фунтів депозит». Незрозуміло, чи дочекався орендодавців дзвінків, але співвітчизники щиро посміялися з його запитів. «Ви що, обкурилися»?! Студія, де повно тарганів і щурів, що бігають», «Я, походу, скоро з «двушки» в студію з такими цінами переїду», «Ой, а ми за три спальні 7’000 фунтів платимо», – такі коментарі залишали місцеві, які проживають у єгипетському курортному місті.

«Здам в оренду будку для собаки на балконі, дах є, матрац лежить, місткість 2 особи. Щоправда, туалет на вулиці. Ціна 5’000 фунтів», – Ще один коментар був від місцевих, цього разу жартівливий.

Обмеження руху та можлива заборона виходу на вулицю

В очікуванні відомих гостей та учасників саміту перекриють дороги. «Питання у тому, наскільки часто це відбуватиметься. Дочка сьогодні поспілкувалася з подружками та принесла чутку, що після 14:00 годин взагалі заборонять виходити на вулицю. Відразу згадався комендантський час у Шарм-ель-Шейху у 2020 році», – зазначила блогер.

На тлі проведення Конференції за участю майже 200 країн було також заявлено, що дітей, які навчаються як у традиційних школах курортного міста, набудуть змін. Йдеться про видалення або позачергові канікули. «За вирахуванням свят виходить у найкращому разі півроку навчання, якщо не менше», – підрахувала авторка.

Крім того, туристів попередили про можливе відключення інтернету. «Сподіватимемося на краще, але якщо раптом усі чутки підтвердяться – це якийсь театр абсурду», – підсумувала блогер.

Довідка: Кліматична конференція ООН – одна з глобальних конференцій, що проводяться для протидії змінам клімату, які загрожують життю на земній кулі. Офіційні дати проведення саміту – 6 листопада – 18 листопада 2022 року.