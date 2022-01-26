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Влада Єгипту зобов’язала готелі Шарм-ель-Шейха отримати сертифікати екологічної чистоти

Євгеній Подольський

Міністр туризму та старовин Халед Ель-Анані видав постанову, яка зобов’язує всі готельні та туристичні заклади Шарм-ель-Шейха отримати міжнародний сертифікат, що підтверджує, що вони працюють з використанням екологічно чистих методів відповідно до концепції сталого туризму.

Постановлено, що підприємства та заклади, на які поширюються положення цього рішення, повинні привести свої позиції у відповідність до його положень у строк до шести місяців з дня набуття ним чинності.

Це рішення ухвалено в рамках підготовки до проведення в Єгипті 27-ї Конференції сторін зі зміни клімату (COP 27) у Шарм-ель-Шейху цього року, а також у світлі зусиль Міністерства туризму та старожитностей щодо перетворення єгипетського туристичного сектора на екологічно чистий сектор.

Ця стратегія відповідає цілям стратегії сталого розвитку міністерства та Стратегії розвитку Єгипту до 2030 року, спрямованої на підтримку екологічного балансу та стійкості туризму та археологічної діяльності, заохочення переходу до “зеленої” економіки та поширення екологічно чистих практик.

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