Влада Єгипту оголосила, що виявила в Луксорі залишки «цілого римського міста», повідомляє BTA.

Останки відносяться до 2-3 століть. Вони знаходяться на східному березі Нілу, неподалік Луксорського храму. Вже було виявлено металургійні майстерні з численними інструментами та «римськими мідними та бронзовими монетами», розказав Мостафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради пам’яток культури Єгипту. Розкопки продовжуються.

У 2021 році єгипетські археологи виявили «найбільше стародавнє місто Єгипту», вік якого перевищує 3000 років, на західному березі Нілу неподалік Луксора, де знаходиться знаменита Долина царів і цариць.

Єгипет нещодавно оголосив про кілька великих знахідок, переважно в некрополі Саккара на південь від Каїра, а також у Луксорі, де було виявлено гробницю королівської дружини 18-ї династії, Ехнатона і Тутанхамона, вік якої становить 3500 років.

Для деяких експертів ці повідомлення мають більше політичне та економічне значення, ніж наукове, оскільки країна, яка переживає серйозну економічну кризу, покладається на туризм для відновлення своїх фінансів.

Щоб стимулювати цей сектор, який генерує понад 10 відсотків ВВП, Каїр протягом кількох місяців обіцяв незабаром відкрити Великий єгипетський музей неподалік плато Гіза. Очікувалося, що його буде відкрито минулого року, до двохсотліття розшифровки Розетського каменю французом Жаном-Франсуа Шампольоном та сторіччя відкриття гробниці фараона Тутанхамона.