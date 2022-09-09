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Великий туроператор розіслав анкети готелям Хургади з питанням чи є номери для gay М+М

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Великий туроператор розіслав анкети готелям Хургади з питанням чи є номери для gay М+М

Великий німецький туроператор розіслав минулого тижня в готелі Хургади анкети-опитувальники про сервіс та пропоновані послуги єгипетськими готелями. Головний пункт був наступний: «Чи є в готелі номери для gay М+М». І це шокувало готелі Єгипту – досить консервативної мусульманської країни. Про цей новий обов’язковий пункт повідомила блогерка.

За її словами, менеджер, який отримав анкету і мав її заповнити, у шоці «побіг до генерального директора, питати, що робити: у грубій формі надіслати, м’яко відмовити чи просто порвати папірець». Втім, єгипетські готельєри в гонитві за прибутком поки не переступають норми моралі та правила пристойності, тому чекати, що біля готелю буде вивішений шестибарвний прапор, а в номері поставлять велике ліжко на двох чоловіків, а також різні знижки та гей-паради в найближчому майбутньому стоїть.

«Тут в один номер жінку з єгиптянином не заселять, якщо це не офіційний чоловік (подробиці у матеріалі «Грають з вогнем: туристок попередили про єгипетську в’язницю за порушення ряду інтимних правил»). На пляжі єгиптянки, покриті з ніг до голови, у чорних нікабах плавають, навіть чоловіки у майках та шортах по коліна. А вони хочуть, щоб поряд хлопчики з Європи у стрінгах воркували», – обурилася авторка.

І додала, що божевільні європейські норми хочуть офіційно запровадити в готелі Єгипту, тому туроператори «промацують ґрунт». «Гаразд би пара «друзів» тихенько заселилася в один номер. Так ні, їм потрібне офіційне підтвердження, що готель не заважає вільному відпочинку вільних осіб нетрадиційної орієнтації. А це означає, що вони можуть виявляти свої почуття публічно, на пляжі, біля басейну, у нічному клубі і далі скрізь», – додала вона.

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