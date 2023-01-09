Вантажний корабель знову сів на мілину в Суецькому каналі

Сьогодні вранці вантажне судно сіло на мілину в Суецькому каналі, знову ускладнивши судноплавство, повідомляють Associated Press і Reuters.

Судно MV Glory, що ходить під прапором Маршаллових островів, застрягло в районі міста Кантара, провінція Ісмаїлія, і буксири намагаються його перемістити, повідомило судноплавне агентство Leth Agencies.

Речник адміністрації Суецького каналу не відповів на запитання.

За даними Генерального координаційного центру в Стамбулі, «MV Glory» транспортує з України до Китаю 65 тис. тонн кукурудзи.

Супутникові дані, проаналізовані AP, показали, що судно застрягло на смузі з одностороннім рухом у Суецькому каналі на південь від Порт-Саїда.