Всі розділи
ГоловнаЄгипетВантажний корабель знову сів на мілину в Суецькому каналі
Єгипет

Вантажний корабель знову сів на мілину в Суецькому каналі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Вантажний корабель сів на мілину в Суецькому каналі

Сьогодні вранці вантажне судно сіло на мілину в Суецькому каналі, знову ускладнивши судноплавство, повідомляють Associated Press і Reuters.

Судно MV Glory, що ходить під прапором Маршаллових островів, застрягло в районі міста Кантара, провінція Ісмаїлія, і буксири намагаються його перемістити, повідомило судноплавне агентство Leth Agencies.

Речник адміністрації Суецького каналу не відповів на запитання.

За даними Генерального координаційного центру в Стамбулі, «MV Glory» транспортує з України до Китаю 65 тис. тонн кукурудзи.

Супутникові дані, проаналізовані AP, показали, що судно застрягло на смузі з одностороннім рухом у Суецькому каналі на південь від Порт-Саїда.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму