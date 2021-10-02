ГоловнаЄГИПЕТВ Єгипті виявлена ​​пивоварня віком 5000 років. Вона могла виробляти тисячі літрів...
ЄГИПЕТНаука

В Єгипті виявлена ​​пивоварня віком 5000 років. Вона могла виробляти тисячі літрів пива

Євгеній Подольський

Міністерство старожитностей Єгипту заявило, що це, можливо, найстаріша пивоварня в світі з високою продуктивністю. Її останки були виявлені єгипетськими і американськими археологами в Абідосі, більш ніж в 450 км на південь від Каїра.

22 тисячі літрів пива

Абідос, один з найважливіших єгипетських археологічних пам’яток, є руїни міста, що грав дуже важливу державну і релігійну роль в Стародавньому Єгипті. Тут було виявлено безліч храмів і величезний некрополь з гробницями перших фараонів періоду ранньої династії. Серед іншого, Нармер, також званий Менес, засновником першої династії, правил з 3150 по 3125 рік до нашої ери і вважався правителем, який об’єднав Верхній і Нижній Єгипет. Виявлена ​​пивоварня, ймовірно, відноситься до його часів, повідомив ЗМІ єгиптолог Мостафа Вазирі, генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту.

Вчений точно описав знахідку: пивоварня виробничою потужністю 22,4 тисячі літрів була розділена на вісім частин, довжиною 20 метрів і шириною 2,5 метра. У кожному з них було близько 40 глиняних посудин, що використовуються для нагрівання суміші зерен і води для виробництва пива.

В Єгипті виявлена ​​пивоварня віком 5000 років. Вона могла виробляти тисячі літрів пива

Міністерство старожитностей заявило, що британські археологи першими згадали про існування пивоварні на початку 20 століття, але не змогли визначити її місцезнаходження. Доктор Метью Адамс, один з дослідників, які зробили відкриття, сказав, що пиво, ймовірно, використовувалося в похоронних ритуалах перших царів Єгипту.

“Ідіть з миром в Абідос!”

У єгипетській релігії Абідос був місцем, де Ісіда поховала останки Осіріса. Тому правителі дуже бажали похорон у святому місці. Як місце поклоніння Абідос фігурує в творі Болеслава Пруса «Фараон» (опубліковано в 1897 році). Саме там тіло вигаданого Рамзеса XII «паломника» прощається з натовпом, що підкоряється ритуальній формулі «Іди з миром в Абідос!», Де «Абідос» означає «Земля мертвих». У місто також їде син і спадкоємець померлого фараона – вигаданий Рамзес XIII, головний герой роману.

Там, нарешті, в пам’ять про ті великі події пам’ятний фараон Мережі побудував храм, до якого стікалися паломники з усього Єгипту. Кожній православній людині доводилося хоча б раз у житті доторкнутися до чола цій благодатній землі. І по-справжньому щасливим виявився той, чия мумія змогла здійснити подорож в Абідос і, по крайній мірі, здалеку, залишитися під стінами храму».

В Єгипті виявлена ​​пивоварня віком 5000 років. Вона могла виробляти тисячі літрів пива

Прус нічого не згадує про велику фабрику алкогольних напоїв в Абідосі, але озброює свого героя любов’ю до кулінарної простоті, яка також властива йому самому, в якій вітали продукт давньої пивоварні. Відразу після сходження на престол Рамзес XIII, дивлячись на розкішно накритий стіл правителя Єгипту, «зажадав пива і солдатського хліба з часником». Раніше, коли він був принцом, його небажання до вишуканих страв критикував Тутмос: “він міг не тільки пити, але навіть купатися в кращому вині, при цьому він вважає за краще убоге солдатське пиво і сухий пиріг, натертий з часником. Звідки ці селянські смаки? Я розумію”.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденпандеміявакцинаБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International