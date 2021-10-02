В Єгипті виявлена ​​пивоварня віком 5000 років. Вона могла виробляти тисячі літрів пива

Міністерство старожитностей Єгипту заявило, що це, можливо, найстаріша пивоварня в світі з високою продуктивністю. Її останки були виявлені єгипетськими і американськими археологами в Абідосі, більш ніж в 450 км на південь від Каїра.

22 тисячі літрів пива

Абідос, один з найважливіших єгипетських археологічних пам’яток, є руїни міста, що грав дуже важливу державну і релігійну роль в Стародавньому Єгипті. Тут було виявлено безліч храмів і величезний некрополь з гробницями перших фараонів періоду ранньої династії. Серед іншого, Нармер, також званий Менес, засновником першої династії, правил з 3150 по 3125 рік до нашої ери і вважався правителем, який об’єднав Верхній і Нижній Єгипет. Виявлена ​​пивоварня, ймовірно, відноситься до його часів, повідомив ЗМІ єгиптолог Мостафа Вазирі, генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту.

Вчений точно описав знахідку: пивоварня виробничою потужністю 22,4 тисячі літрів була розділена на вісім частин, довжиною 20 метрів і шириною 2,5 метра. У кожному з них було близько 40 глиняних посудин, що використовуються для нагрівання суміші зерен і води для виробництва пива.

Міністерство старожитностей заявило, що британські археологи першими згадали про існування пивоварні на початку 20 століття, але не змогли визначити її місцезнаходження. Доктор Метью Адамс, один з дослідників, які зробили відкриття, сказав, що пиво, ймовірно, використовувалося в похоронних ритуалах перших царів Єгипту.

“Ідіть з миром в Абідос!”

У єгипетській релігії Абідос був місцем, де Ісіда поховала останки Осіріса. Тому правителі дуже бажали похорон у святому місці. Як місце поклоніння Абідос фігурує в творі Болеслава Пруса «Фараон» (опубліковано в 1897 році). Саме там тіло вигаданого Рамзеса XII «паломника» прощається з натовпом, що підкоряється ритуальній формулі «Іди з миром в Абідос!», Де «Абідос» означає «Земля мертвих». У місто також їде син і спадкоємець померлого фараона – вигаданий Рамзес XIII, головний герой роману.

Там, нарешті, в пам’ять про ті великі події пам’ятний фараон Мережі побудував храм, до якого стікалися паломники з усього Єгипту. Кожній православній людині доводилося хоча б раз у житті доторкнутися до чола цій благодатній землі. І по-справжньому щасливим виявився той, чия мумія змогла здійснити подорож в Абідос і, по крайній мірі, здалеку, залишитися під стінами храму».

Прус нічого не згадує про велику фабрику алкогольних напоїв в Абідосі, але озброює свого героя любов’ю до кулінарної простоті, яка також властива йому самому, в якій вітали продукт давньої пивоварні. Відразу після сходження на престол Рамзес XIII, дивлячись на розкішно накритий стіл правителя Єгипту, «зажадав пива і солдатського хліба з часником». Раніше, коли він був принцом, його небажання до вишуканих страв критикував Тутмос: “він міг не тільки пити, але навіть купатися в кращому вині, при цьому він вважає за краще убоге солдатське пиво і сухий пиріг, натертий з часником. Звідки ці селянські смаки? Я розумію”.