В Єгипті в результаті автомобільної аварії чотири людини загинули, двоє поранені

Чотири людини загинули і двоє дітей отримали поранення після того, як приватний автомобіль перекинувся на східній безлюдній дорозі в Гізі.

Загиблі і поранені були доставлені в лікарню, за фактом події подано позов.

Оперативна група Гізи отримала повідомлення від дорожньої поліції про ДТП на східній безлюдній дорозі і наявності поранених.

Автомобіль був прибраний на узбіччя дороги для регулювання руху.

У щорічній доповіді Центрального агентства з мобілізації населення і статистиці (CAPMAS), опублікованому в 2020 році, говориться, що кількість дорожньо-транспортних пригод в Єгипті зросла на 17,8% в 2019 році: 9 992 ДТП у порівнянні з 8 480 у 2018 році .

Агентство додало, що кількість смертей в ДТП зросла до 3 484 в 2019 році – зростання на 12,9 відсотка. Рівень автомобільних аварій збільшився до 27,4 ДТП в день в 2019 році, говориться в повідомленні.

CAPMAS віднесла основну причину автокатастроф до людського фактору – 79,7 відсотка від загального числа причин ДТП в 2019 році, за ним слідують технічні дефекти транспортних засобів – 13,5 відсотка.