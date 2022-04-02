В обхід санкцій: прямі чартери до Хургади та Шарм-ель-Шейха відновлює російський туроператор, відкривши продаж турів до Єгипту

Чартерні програми до Єгипту на «крилах» Red Wings анонсував на своєму сайті туроператор «Бібліо Глобус». Рейси заявлені з найближчих дат, програми заявлені вже з 3 квітня з аеропорту Жуковський. Йдеться про рейси як в Хургаду, так і в Шарм-ель-Шейх, рейси заявлені з розширенням з двох до чотирьох рейсів в Хургаду, в Шарм – по два рейси на тиждень до кінця квітня.

Питання «авіасанкцій» та їхніх ризиків – а також статус рейсів поки що не прояснений. Проте, як зазначили експерти, за фактом рейси будуть чартерні. Щодо ризиків щодо авіалайнерів – а програма виконуватиметься на Boeing 777-200, то відомо, що у флоті перевізника їх чотири, але їхня «національна приналежність» у сенсі реєстру невідома.

Однак у березні, за інформацією “Комерсанта”, Red Wings розглядала можливість збільшення їх парку до п’яти в спільному проекті з одним із російських банків. Нагадаємо, що в Єгипті також розраховують відновити польоти в Росію, обійшовши “авіасанкції” від міжнародних страховиків шляхом фактично державного страхування.

Швидше за все, туроператор і перевізник у нинішніх умовах прорахували всі ризики та отримали дозволи на польотну програму на Boeing 777-200 від російської авіавлади, заручившись також відповідними гарантіями та дозволами і з боку авіавідомств Єгипту.

Примітно, що з 29 квітня у бронюваннях на єгипетському напрямку у “Бібліо-Глобус” стоять вильоти на рейсах авіакомпанії “Росія”. Тури в Хургаду та Шарм-ель-Шейх доступні для бронювання у травні з вильотами на рейсах «Росії» з Москви щодня.

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