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В Єгипті туристи зможуть купити квитки на поїзд тільки за долари та євро

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Єгипті туристи зможуть купити квитки на поїзд тільки за долари та євро

Нову систему оплати квитків на залізничному транспорті буде введено в дію в Єгипті. Про це розповів міністр транспорту Єгипту Каміль аль-Вазір телеканалу MBC.

За словами чиновника, іноземним громадянам продаватимуть квитки на потяги лише за долари чи євро.

“Починаючи з січня діятимуть нові директиви – квитки на потяги продаватимуть іноземцям лише за долари чи євро”, – повідомив міністр.

Аль-Вазір пояснив, що такий захід викликаний тим, що туристи нерідко звертаються до допомоги міняв на “чорному ринку”. При цьому в країні не вистачає іноземної валюти, зокрема на купівлю нових поїздів.

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