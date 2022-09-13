В Єгипті назвали особливості туристів, які тепер приїжджають у Хургаду та Шарм-ель-Шейх

Попередній прогноз по турпотоку, який прибуде до Єгипту на зиму є «багатообіцяючим», але точний аналіз зробити поки складно через геополітичну обстановку, що швидко змінюється. Через це бронювання відпочинку в Єгипті в останню хвилину, причому іноді за кілька годин до вильоту стало основним трендом. Про це заявив Алаа Акел, голова керівного комітету Палати готельних підприємств.

«Показники числа бронювань з боку туристів, які бажають приїхати до Єгипту цієї зими, поки що є «обіцяючими». Але дати точні прогнози через політичні та економічні зміни, які нині відбуваються у світі, неможливо», – заявив єгипетський експерт. Далі він наголосив на тому, що більшість бронювань, які в даний час отримують єгипетські курорти, є бронюваннями «в останню хвилину». Іноді туристи здобувають тур буквально за кілька годин до вильоту.

При цьому загалом кількість туристів, які відвідали Єгипет за перші 8 місяців цього року, він оцінив як «хорошу». Зростання турпотоку до Єгипту протягом перших 8 місяців цього року було вище, ніж минулого року, а кількість туристів, які відвідали Єгипет цього літа, була дуже гарною «з урахуванням умов, в яких зараз перебуває світова економіка».