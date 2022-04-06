В Анталію з Єгипту прийшла нова напасть: туристам стало важко дихати

Погані новини прийшли для туристів, які мають проблеми зі здоров’ям та зараз перебувають у Туреччині. Сонячну весняну погоду затьмарила запорошена буря, яка з’явилася в головній курортній провінції Анталії з єгипетської пустелі. За даними турецького держагентства Anadolu, у результаті на вулицях утворився «туман із пилу», на дорогах знизилася видимість, а готелі вкрилися шаром пилу.

Нова напасть накрила курортне місто так, що крізь них ледь простежуються силуети будівель та туристичних об’єктів. Уточнюється, що за кілька днів автомобілі, готелі та будинки вкрилися товстим шаром цих часток. Як зазначили експерти метеорології, пустельно-пилова буря рухається на схід.

Також вони пояснили, що висока концентрація частинок пилу в повітрі впливає на людей з респіраторними захворюваннями та може негативно позначитися на їхньому імунітеті. Тому тим, хто має подібні проблеми, найближчими днями краще утриматися від тривалих прогулянок вулицями міста, а поки що туристи відзначають, що їм стало важко дихати.

“Гість з пустелі” часто з’являється в Туреччині навесні. Зазвичай вітри з Єгипту несуть пил через Італію, Грецію та Туреччину. Найбільш активно буря виявляє себе в регіонах Егейського, Мармурового моря, західної частини Чорного моря та західної частини Середземного моря.

Раніше DIP писав, що «Туристів в Анталії попередили про небезпеку, яка піде до червня у Червоне море».

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