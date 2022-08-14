Жаркий Єгипет офіційно оголосив режим економії електроенергії у спробі змусити єгиптян економити ресурси та експортувати «надлишки» газу, щоб покрити гігантський зовнішній борг. Раніше заклики влади не витрачати електроенергію, що виробляється на блакитному паливі, не давало плодів, незважаючи на дорожнечу кожного кіловата. Тепер про план уряду щодо раціоналізації споживання енергії електрики повідомив прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі. Подробиці про те, як це вплине на туристів, повідомила експатка, яка проживає в країні пірамід і фараонів у своєму блозію

«Ця вимушена міра вводиться для полегшення адаптації Єгипту до глобальної кризи у світі, яка впливає і на країну пірамід у тому числі. Скоротивши в усій країні споживання електроенергії, єгипетський уряд сподівається заощадити витрати газу та додатково експортувати 15% газу, який наразі розподіляється для національних електростанцій. Про готовність відправляти газ до Європи нещодавно говорив президент Сісі. Таким чином, надлишки газу конвертуватимуться у валюту. Зовнішній борг Єгипту величезний і його потрібно погашати», — пояснила авторка.

Зазначимо основні пункти:

Персонал зобов’язаний повсюдно стежити, щоб не горіло «зайве» світло і повністю відключати електрику після офіційного робочого дня.

Приглушать світло у мечетях під час молитви Іша (у вечірній час).

Усі громадські місця Єгипту, у тому числі туристичні, поринуть у темряву: молодіжні центри, криті зали, клуби, стадіони та ін.

Заходи рекомендовано проводити у денний час, щоб уникнути споживання електрики.

Вводиться обмеження температури кондиціонерів у торгових центрах.

Послаблюється освітлення на всіх вулицях та площах міст у нічний час.

«Декілька регіонів уже розпочали виконання інструкцій, отриманих від кабінету міністрів. Корніш Ніла в Луксорі та туристична алея приглушили світло, залишивши під напругою лише головні ліхтарні стовпи. Відключають освітлення стародавніх храмів фараонів на східному та західному берегах», – додала блогерка.

На тлі дії нового указу експерти туризму закликали мандрівників бути обережними у темний час доби, оскільки туристичні вулиці не висвітлюватимуться повною мірою.

Раніше DIP писав, що «у Хургаді для туристів заборонили «небезпечну та смертоносну» розвагу».