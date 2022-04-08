У Єгипті відклали підвищення мінімальних цін у готелях

Уряд Єгипту на шість місяців відстрочив запровадження нових мінімальних цін у готелях. Раніше планувалося, що захід має набути чинності з 1 травня.

Кабінет міністрів підтримав таку ініціативу мінтуризму через зниження в’їзного потоку, зокрема російських туристів. Таким чином, тарифи збережуться щонайменше до 1 листопада.

Раніше передбачалося, що регулювання цін пошириться на проживання об’єктів категорій з однією, двома та трьома зірками (раніше ці правила поширювалися тільки на місця проживання категорією вище – Прим. Ред). На 25 відсотків пропонували підвищити мінімальні ціни на розміщення у п’ятизіркових готелях, а у готелях “чотири зірки” ціни мали зрости на 42 відсотки.

Тобто за новими правилами, що відкладаються до листопада, готелі 5* не мають права продавати проживання в них нижче 50 доларів на добу з розрахунку на одну особу, готелі 4* – нижче 40 доларів, готелі 3* – нижче 30 доларів, готелі 2 * – нижче 20 доларів, готелі 1 * – нижче 10 доларів.

На законодавчому рівні Єгипет контролює ціноутворення у готелях з 1 листопада 2021 року. З того часу мінімальна плата за послуги з розміщення на особу на добу у п’ятизіркових готелях становить 40 доларів та 28 доларів – у чотиризіркових готелях.

Влада Єгипту пояснює встановлення мінімальних цін у готелях необхідністю підвищення якості послуг для туристів. Наразі в країні проходять процедури переоцінки готелів відповідно до нових класифікаційних стандартів “Критерії гостинності”, які були розроблені спільно зі Всесвітньою туристичною організацією. Їхнє основне завдання – “довести” класифікацію єгипетських готелів до рівня міжнародних аналогів.