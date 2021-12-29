У Єгипті посилять відеоспостереження за туристами. Названо причини

У Єгипті посилять заходи безпеки в готелях, зокрема, буде збільшено кількість відеокамер.

Камери будуть на всіх дорогах, проїздах, воротах, гаражах над і під землею, а також у громадських місцях, де збираються туристи: у лобі, ресторанах та барах, на дитячих майданчиках. Мобільні камери встановлять на всіх вхідних групах об’єкта та по периметру огорож, що позначають його територію.

Зазначається, що відеосистема повинна забезпечувати точні зображення всіх відвідувачів та транспортних засобів, у тому числі й у темний час.

Записи з камер спостереження повинні зберігатися на сервері готелю протягом 21 дня та за необхідності бути доступні правоохоронним органам.

Нові вимоги до готелів запроваджуються після отруєння туристів у готелі в Хургаді. Ще однією причиною можна вважати шахрайство з боку гостей. Наприклад, британські туристи, бажаючи отримати страховку, можуть “випадково” впасти на території готелю, заявивши, що послизнулися на мокрій підлозі.

Також в ході останніх інспекцій курортних готелів з’ясувалося, що деякі з них не мають спеціальних кімнат для ізоляції туристів із підозрою на коронавірус чи з легкою формою захворювання. Діяльність одного готелю через це навіть призупинили, а решту готельєрів попередили про необхідність суворого виконання антиковідних протоколів. В іншому випадку ці місця розміщення можуть бути закриті.