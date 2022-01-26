У Єгипті найхолодніша погода за останні десять років

Єгипет, відомий своїми м’якими зимами, зараз переживає відносно холодну хвилю з найнижчими температурами за останні десять років. Його відрізняють не лише показання термометрів, а й тривалий період холоду – майже місяць, – пояснює «Ах Ахрам» професор кліматології Університету Загазиг Алі Котаб.

«Єгипет був свідком дуже холодної погоди вдень і морозу вночі протягом майже місяця». “Раніше хвиля холоду проходила по країні всього від двох днів до тижня”, – пояснив експерт.

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За словами Котаба, нестабільна погода пов’язана із зміною клімату, вплив якого не обмежується високими температурами. За його словами, клімат Єгипту останнім часом був незвичайним, з холоднішими зимами і влітку, як у Перській затоці. Зимовий сезон цього року характеризується похолоданнями, що повторюються, в деяких районах випадає сніг, що незвичайно для африканської країни.

Згідно з прогнозом Єгипетського метеорологічного агентства (EMA), з сьогоднішнього дня країною прокотиться нова хвиля холоду, при якій максимальна температура повітря складе від 12 до 16 градусів, а мінімальна – від 6 до 9 градусів у Великому Каїрі. Це найнижчі температури за останнє десятиліття і на 7-8 градусів нижчі, ніж зазвичай для цієї пори року, зазначає Котаб.

Колишній голова ЕМА Ахмед Абдель Ааль погоджується з тим, що зміна клімату почала впливати на Єгипет, але зазначає, що температура все ще перебуває в межах норми. Він каже, що зараз вітер також є причиною відчуття холоду. За його прогнозами холодна погода збережеться до кінця січня.