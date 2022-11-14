У Шарм-ель-Шейху навели красу до саміту ООН: туристи не вірять своїм очам

З Шарм-ель-Шейха надходять суперечливі відгуки. Одні туристи буквально не вірять своїм очам і кажуть, що до кліматичного форуму ООН з курорту, що проходить там, зробили цукерку, інші скаржаться на забиті готелі і зростання цін.

«Дуже багато зроблено: переклали весь асфальт, облагородили вулиці, газони, прогулянкові зони. Курорт як іграшка! – поділився з редакцією співробітник однієї з компаній, що приймають. Більшість коментаторів згодні: у Шарм-ель-Шейху навели красу, «усі зробили гарно та сучасно». Також пишуть, що лад і в бухті Наама Бей, яка славиться своїми базарами, кафе, ресторанами та готелями. Зробили тротуари, уздовж Al Salam Road – велодоріжки. «Кажуть, навіть в Олд Маркет пустили безкоштовні автобуси з Wi-Fi (а раніше я пам’ятаю ще убогі маршрутки). Місцеві всі одягнені по-європейськи», – розповіла передплатниця.

У той же час не можна не відзначити і зростання цін на готелі на час кліматичного форуму. Вони додали, що помітили покращення сервісу – видно, що єгиптяни намагаються. Однак, є побоювання, що це ненадовго. “Упевнений, після саміту він стане знову 4 зірки з мінусом”, – написав один із передплатників про п’ятизірковий готель, де зупинилися делегати.

На час кліматичного форуму, який триватиме до 18 листопада, багато популярних готелів на курорті повністю завантажені (деякі з них призупинили продаж ще минулого тижня). Втім, це не означає, що відпочивати у них некомфортно. За відгуками, навіть навпаки. «Змінився Шарм із цими кліматологами. А головне – вони цілий день там десь тусуються, тому в готелі ні душі, тільки на вечерю приїжджають».