У Шарм-ель-Шейх повернулася зима: на популярній пам’ятці зафіксували лише +2 °C

Зима ненадовго повернулася до Шарм-ель-Шейха: минулої неділі, 7 травня, стовпчик термометра там опускався до +2 °C. Моторошний за мірками Єгипту холод був зафіксований на популярних пам’ятках — біля монастиря Святої Катерини та на горі Мойсея. Про це повідомив El Watan News.

Нестабільна погода та значне зниження температури торкнулися всіх міст Південного Сінаю, від Таби до Рас-Сідра, але саме на горі Святої Катерини, найвищої гірської вершини Єгипту, рано вранці було зареєстровано мінімальну цифру — білянульову температуру. На горі Мойсея було трохи тепліше — близько +5 °C, а на околицях монастиря Святої Катерини — лише +9 °C.

Відзначимо, що гора Святої Катерини та гора Мойсея знаходяться поряд з монастирем святої і є найпопулярнішими пам’ятками туристів на Синаї. Це один із найцікавіших екскурсійних об’єктів Єгипту, пов’язаний з історією раннього християнства. Водночас у Дахабі стовпчик тримався на позначці +22 °C, у Табі – близько +19 °C, а в Нувейбі – приблизно +22 °C.

Втім, незважаючи на надзвичайно холодну погоду, Шарм-ель-Шейх та інші курорти продовжують приймати туристів з усього світу.