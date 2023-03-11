У піраміді Хеопса знайшли таємний коридор

У Великій піраміді Гізи вчені виявили раніше невідомий коридор.

Як повідомляє CNN, прихований коридор завдовжки дев’ять метрів виявили неподалік головного входу до піраміди віком 4500 років.

Відкриття всередині піраміди Хеопса, останнього з семи чудес стародавнього світу, що збереглися, було зроблено в рамках проекту Scan Pyramids, який використовує неінвазивні технології, включаючи інфрачервону термографію, 3D-моделювання та візуалізацію космічних променів, щоб заглянути всередину будівлі.

Вчені припускають, що відкриття може призвести до подальших історичних знахідок.

“Ми збираємося продовжити сканування, щоб подивитися, що ми можемо зробити… щоб з’ясувати, що ми можемо знайти під ним або наприкінці цього коридору”, – сказав він журналістам Мустафа Вазірі, голова Верховної ради Єгипту з давніх-давен.

Піраміда Хеопса – що про неї відомо

Велика піраміда Гізи була побудована як монументальна гробниця близько 2560 до н.е. під час правління фараона Хуфу, чи Хеопса.

Відразу після будівництва її висота досягала 146 метрів (тепер 139 метрів). Вона кілька тисяч років була найвищою спорудою до будівництва Ейфелевої вежі в Парижі 1889 року.