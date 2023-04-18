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У Хургаді з’явилася нова визначна пам’ятка куди туристи масово повалили автобусами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Хургаді туристи повалили автобусами на новий ринок овочів та фруктів

Нову «визначну пам’ятку» Хургади представили в рамках програми «City Tours» на єгипетському курорті. Туристи повалили автобусами на новий ринок овочів та фруктів. Місцеві чиновники просувають новий комплекс «Ель Дахар» як новий «цивілізований» ринок та сподіваються на його привабливість для туристів.

Як повідомляє Al Masry Al Youm, туристичні компанії включили новий ринок до програм сіті-ранку по Хургаді, які організовані, щоб туристи могли ознайомитися з туристичними районами, пам’ятками та ринками. Експерти видання особисто відвідали одну таку екскурсію, спостерігали «за багатьма туристами, які відвідують ринок та купують єгипетські фрукти» та похвалили «стан чистоти та порядку на ринку».

Як заявив пан Амр Ханафі, губернатор провінції Червоне море, де розташована Хургада, новий ринок має стати «першим цивілізованим ринком на території мухафази», черговим етапом «цивілізаційного розвитку та нового стратегічного плану розвитку Хургади».

Курорт позбавляється стихійних ринків з їхніми непередбачуваними цінами, тому туристичні компанії вирішили розмістити новий ринок у рамках City Tours, щоб туристи могли познайомитися з єгипетськими фруктами та купити у них те, що їм потрібно, також зазначив чиновник.

У свою чергу глава Хургади Ашраф Аль-Бейя підтвердив, що новий ринок був створений «з метою надання послуг громадянам цивілізованим та належним чином». Також він створений у рамках зусиль держави з контролю над цінами, до якої входить, зокрема, план усунути «феномен вуличних торговців» та обмежити випадкові ринки та пов’язані з ними неприємності — від заторів на дорогах та спотворення естетики до шахрайств та дрібного криміналу. Він також додав, що дизайн ринку відповідає новому стратегічному плану міста Хургади та йде в ногу з міським розвитком та забудовою, що відбувається на вулицях та площах прибережного міста.

Подробиці нового ринку виданню доповів і Баракат Аль-Каді, його директор. Він пояснив, що комплекс займає площу близько 10 000 квадратних метрів, фінансується губернаторством Червоного моря та контролюється Житловим управлінням Червоного моря. Крім ринку фруктів та продуктів комплекс включає магазини побутової техніки, ресторани та кафетерії, а також технічні приміщення, включаючи великі холодильники.

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