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У Хургаді вперше з’явився новий тип готелів “для дорослих”

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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У Хургаді вперше з'явився новий тип готелів

Єгипетський курорт Хургада розсуває рамки і пробує нові варіанти і типи готелів, щоб залучити різні категорії туристів. Так, на курорті вперше з’явиться готель лише для дорослих. Про це місцевим ЗМІ повідомив Мохамед Ейд, експерт із туристичного маркетингу на Червоному морі.

«Готель буде першим у своєму роді в Хургаді. Він призначений тільки для дорослих і чекає на туристів, які шукають спокою та відпочинку», – заявив він. Також цільовою аудиторією нового готелю зі слів експерта стануть «наречені, які прибули на святкування медового місяця чи річницю весілля».

Як додав пан Ейд, створення такого готелю базувалося на результатах дослідження, проведеного серед іноземних туристів різних національностей. Готель не прийматиме сім’ї з дітьми принаймні до досягнення ними 18-річного віку. Весь дизайн готелю розрахований на гостей, які шукають спокою та релаксації. Спроектований «в курортному стилі» розташовується на великій території, яка включає, наприклад, кілька груп релакс-басейнів. Назва нового готелю поки що не повідомляється.

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