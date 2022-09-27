У Хургаді відкривається готель «тільки для дорослих»

Новий готель з концепцією «18+» незабаром відкриється в курортному місті Хургада в Єгипті і стане першим свого роду в цьому популярному серед туристів регіоні. Назва готелю поки що не повідомляється.

Як розповіла експатка, яка проживає в Єгипті, «дизайн готелю розрахований на гостей, які шукають спокою та релаксації, а його територія включає кілька релакс-басейнів». «Готель буде першим у своєму роді в Хургаді. Він призначений тільки для дорослих і чекає на туристів, які шукають спокою та відпочинку. Цільова аудиторія – бездітні відпочиваючі, включаючи молодят», – уточнила вона у своєму блозі.

У той час як у Хургаді це перший подібний готель, у Шарм-ель-Шейху, не менш популярному курортному місті в Єгипті, такі готелі вже є. На решті країни пірамід – теж, хоч і зовсім небагато, т.к. більшість єгипетських готелів таки «заточені» під сімейний відпочинок.

«Справа в тому, що єгиптяни – дуже чадолюбна нація. У сім’ях тут як мінімум 2-3 дитини, а буває і 4, і більше. Щоправда, «дуже багатодітні» не так часто «тусують» готелями», – додала блогерка. Особливо багато дітей зустрічається в сезоні для місцевих відпочиваючих, тобто, періоді, коли у прибережні готелі на відпочинок масово з’їжджаються місцеві. Зазвичай це час релігійних свят і кілька днів після їхнього закінчення. За словами блогера, часто можна побачити сім’ї з 1-2-3-4 дітьми. «Батьки на відпочинку рідко «заморочуються» вихованням, то шуму від них багато. Не всім це подобається, особливо якщо люди налаштувалися на релакс. Ну, а попит, як відомо, породжує пропозицію», – розповіла вона.

Втім, якщо єгипетські мандрівники їдуть парами чи групами без дітей, то зазвичай це невеликі компанії молодих чоловіків, молодята, які ще не встигли обзавестися потомства, або доросле подружжя, чиї діти вже виросли, зазначила експатка.