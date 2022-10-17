У Хургаді відкрили найдовшу пам’ятку Єгипту

У Хургаді відкрили чергову туристичну пам’ятку — найдовший туристичний променад, який став одним із найбільших туристичних об’єктів у провінції та у всьому Єгипті. Його довжина складає 6,5 км. У Хургаді сподіваються, що нова пам’ятки стане для курорту додатковою рекламою і сприятиме «розміщенню Хургади на карті світових туристичних місць».

Саме про це заявив у місцевих ЗМІ консультант з інженерних питань провінції Червоне море Хатем Діаб. «Було підготовлено єдине керівництво для всіх матеріалів, дорожнього покриття та ландшафтного дизайну, щоб витримати променад у єдиному стилі та запобігти будь-яким елементам хаосу. На наш погляд, найбільш важливими цілями стратегічного плану щодо цього променаду стануть перетворення Хургади на зелене місто, розвиток площ і доріг, а також розміщення Хургади на карті світових туристичних місць», – заявив Діаб.

Він також зазначив, що створення променаду стало лише однією зі складових плану «реорганізації» Хургади з більшою користю для її «пріоритетних у розвитку секторів», перша з яких — туризм. Проект складається з чотирьох етапів, додав експерт, два перші вже завершено, променад відкритий у рамках третього етапу проектів.