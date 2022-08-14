У Хургаді для туристів заборонили «небезпечну та смертоносну» розвагу

«Небезпечну і смертоносну» розвагу в Хургаді поклало край місцеве керівництво. Йдеться про повну заборону екстремального катання на водних мотоциклах цього курорту країни. При цьому невідомо, коли і торкнеться взагалі нове обмеження інших популярних єгипетських напрямів.

Як повідомляє у своєму блозі експатка, яка проживає на єгипетському курорті, ініціативу підготував губернатор провінції Червоне море Амр Ханафі. «Хоча його розробляли з 2010 року, заборона має набути чинності буквально днями. Гідроцикли планують заборонити «в різних містах провінції як запобіжний крок для збереження життя громадян і туристів». оскільки вони «приводять до катастрофічних аварій». Єгипетська сторона вважає їх небезпечними для всіх: і для туристів за кермом, і для людей, які можуть зустрітись у морі», — уточнила авторка.

«Я дав вказівки всім зацікавленим органам швидко активувати рішення та діяти рішуче. Як міра впливу передбачається штраф із конфіскацією цього транспортного засобу, — процитувала чиновника росіянка.

Водночас блогерка наголосила на парадоксальності рішення влади, оскільки на більшості пляжів гідроциклів і до цієї постанови не було — виняток становили гідроцикли, які катають «таблетки» та «банани» — проте керують ними не лихі туристи, а місцеві. Крім того, техніка не фігурувала в гучних смертоносних пригодах, на відміну від акул, які періодично атакують тих, що купаються. “Але взагалі єгиптяни та екстремальні види спорту – не найкраще поєднання”, – зазначила вона.

На що справді потрібно звернути увагу, то це на тривожну статистику аварій на єгипетських дорогах. За даними експатки, тільки за останній місяць сталося 2 великі ДТП. Перше – біля нетуристичного міста Сохаг, що на півдні країни. Там за участю мікроавтобуса та вантажівки загинули 17 людей. Друге — на дорозі Олександрія — Матрух: внаслідок зіткнення з вантажівкою постраждали 44 пасажири туристичного автобуса, а водій помер.

«Хоча за звітами кількість летальних випадків у ході ДТП в Єгипті знижується, вона все ще перебуває на високій позначці (більше 6.000 на рік). Те саме стосується і травматизму на дорогах. Люди набагато більше бояться акул, але статистика невблаганна – шанс стати обідом для героїні фільму «Щелепи» набагато менше, ніж потрапити в банальну аварію», – додала авторка.

На цьому фоні боротьба із нечисленними гідроциклами залишається незрозумілою. Однак, на думку авторки, на популярності відпочинку в Єгипті дане рішення навряд чи позначиться, тому що така розвага і раніше не надто мала попит серед туристів.