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У Єгипті знайшли спосіб швидко подвоїти кількість місць для туристів: тепер їх селитимуть дешево та приватно

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єгипет хоче заборонити самотнім туристкам селитися в готелі: спалахнув скандал

“Використовувати багатство сучасної нерухомості Єгипту” для “максимального збільшення індивідуального туризму” закликав єгипетський бізнес та громадян прем’єр-міністр країни Мостафа Мадбулі. За його оцінками, цей спосіб може швидко подвоїти кількість ліжок для туристів, а також забезпечити дешевий і приватний туризм.

По суті, Єгипет намагається «заново відкрити» туризм в апартаментах і короткочасну здачу нерухомості туристам, давно освоєну європейськими містами — настільки, що дехто вже не знає, як з цим боротися. А в Єгипті влада поки що доручає «найкращим чином використовувати багатство сучасної нерухомості в єгипетських туристичних та нових містах, перетворивши ці активи на туристичні об’єкти та готельні номери для максимального збільшення індивідуального туризму». Як заявляють єгипетські ЗМІ, з погляду Мадбулі такий підхід «принесе користь власникам, які зможуть здавати свої приміщення в оренду та отримувати прибуток, а також принесе користь державі, залучаючи більше туристів».

“Багато іноземних родин прагнутимуть провести свою відпустку в цих одиницях з більшою конфіденційністю”, – заявив Мадбулі. Він також висловив упевненість, що цей крок позитивно вплине на інші види комерційної діяльності у безпосередній близькості від таких одиниць, як ресторани та торгові центри.

Зазначимо, раніше міністр туризму Ахмед Ісса заявив, що хоча Єгипет сподівається подвоїти кількість туристів до 25-30 мільйонів до 2028 року, нині він може залучати не більше 14-15 мільйонів туристів щорічно – на більшу кількість просто немає місць у готелях. Тому, щоб подвоїти це число, додав Ісса, Єгипту необхідно подвоїти готельні номери, запропонувати недорогі авіаперельоти та урізноманітнити туристичні продукти. Очевидно, запропонувати туристам «багатство сучасної нерухомості» передбачається одним із рішень.

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