У Єгипті змінять хід часу, туристам треба бути готовими до цього

З кінця квітня в Єгипті офіційно змінять хід часу — вперше з 2016 року країна Пірамід планує перейти із зимового на літній час, і стрілки годинника переведуть на одну годину вперед.

Туристів та місцевих жителів у єгипетських ЗМІ офіційно попередили, щоб вони були до цього готові. При цьому в офіційному повідомленні єгипетського кабміну заявлено, що це економічний захід з метою економії електроенергії, тобто причиною переведення стрілок після восьмирічної перерви стала жорстка економічна криза в країні.

Офіційна заява така: з останньої п’ятниці квітня до останнього четверга жовтня Єгипет переходить на літній час. Годинник переводиться на одну годину вперед. На даний момент час у Єгипті позначається GMT+2 (тобто +2 години від середнього часу за Грінвічем), з квітня воно буде скориговано на GMT+3.

При цьому уточнюється, що востаннє на літній час у Єгипті переходили у 2016 році і надалі це було скасовано. Тепер перехід повертають знову — основна причина — це додаткова година світлового дня. Це також офіційна заява єгипетського кабміну. У ньому сказано: «Рішення було прийнято в рамках зусиль Єгипту щодо економії споживання енергії з урахуванням економічних умов у країні».

Зазначимо, що в рамках економії електроенергії Єгипет планує вжити й інших зусиль, на які варто звернути увагу деяким туристам. Зокрема, на обговоренні питання про час включення ліхтарів на вулицях також робляться спроби обмежити роботу кафе та ресторанів у нічний час. Швидше за все, зростуть і ціни на електрику, і так «катастрофічно величезні», за оцінками експатів, особливо щодо розміру місцевої заробітної плати.