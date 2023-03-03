Всі розділи
ГоловнаЄгипетУ Єгипті змінять хід часу, туристам треба бути готовими до цього
ЄгипетТуризм

У Єгипті змінять хід часу, туристам треба бути готовими до цього

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипті змінять хід часу, туристам треба бути готовими до цього

З кінця квітня в Єгипті офіційно змінять хід часу — вперше з 2016 року країна Пірамід планує перейти із зимового на літній час, і стрілки годинника переведуть на одну годину вперед.

Туристів та місцевих жителів у єгипетських ЗМІ офіційно попередили, щоб вони були до цього готові. При цьому в офіційному повідомленні єгипетського кабміну заявлено, що це економічний захід з метою економії електроенергії, тобто причиною переведення стрілок після восьмирічної перерви стала жорстка економічна криза в країні.

Офіційна заява така: з останньої п’ятниці квітня до останнього четверга жовтня Єгипет переходить на літній час. Годинник переводиться на одну годину вперед. На даний момент час у Єгипті позначається GMT+2 (тобто +2 години від середнього часу за Грінвічем), з квітня воно буде скориговано на GMT+3.

При цьому уточнюється, що востаннє на літній час у Єгипті переходили у 2016 році і надалі це було скасовано. Тепер перехід повертають знову — основна причина — це додаткова година світлового дня. Це також офіційна заява єгипетського кабміну. У ньому сказано: «Рішення було прийнято в рамках зусиль Єгипту щодо економії споживання енергії з урахуванням економічних умов у країні».

Зазначимо, що в рамках економії електроенергії Єгипет планує вжити й інших зусиль, на які варто звернути увагу деяким туристам. Зокрема, на обговоренні питання про час включення ліхтарів на вулицях також робляться спроби обмежити роботу кафе та ресторанів у нічний час. Швидше за все, зростуть і ціни на електрику, і так «катастрофічно величезні», за оцінками експатів, особливо щодо розміру місцевої заробітної плати.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму