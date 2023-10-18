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ЄгипетТуризм

У Єгипті злякалися двох речей які можуть скоро обрушитися на країну

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипті злякалися двох речей, які можуть скоро обрушитися на країну

«Єгипет є сусідом одразу і для Сектору Газа, і Ізраїлю. Тому, об’єктивно кажучи, йому є за що переживати», — заявила місцева блогерка.

У світлі недавніх подій на Близькому Сході, включаючи гострий конфлікт між Ізраїлем та Палестиною, Єгипет злякався двох речей: зростання кількості мігрантів із напружених регіонів та потенційного скорочення туристичного потоку до країни. На біди, які можуть впасти на країну пірамід, звернула увагу авторка.

З початком військових дій на Близькому Сході 7 жовтня єгипетська влада виявила обережність у своїх заявах, закликаючи до миру і обережними словами підтримуючи палестинців як “братський народ”. При цьому звичайні єгиптяни висловили свою підтримку Палестини явніше, хоча, як зазначила блогерка, це можна охарактеризувати як «диванну підтримку». На вулицях Єгипту демонстрацій на підтримку Палестини не спостерігалося, на відміну від сусідніх країн.

Проте основні побоювання нині пов’язані з двома чинниками: збільшенням числа мігрантів та можливим скороченням туристичного потоку до країни. За словами авторки, скорочення туристичного потоку стає особливо гострою проблемою у світлі недавніх подій, коли американці та туристи з інших країн стали обережні щодо подорожей у напружені регіони.

«У країні гостра нестача валюти і головна надія на туристів, які цю валюту «підкинуть», — зазначила блогерка. — Єгипетська реакція на конфлікт є максимально стримана і спрямована на збереження спокою та безпеки в країні». Однак можливі наслідки для туристичної сфери залишаються невизначеними.

Єгипет також може зіткнутися з новою хвилею мігрантів. «Єгипет як друг палестинського народу має прийняти на своїй землі охочих звідти бігти в неспокійний час, хоч би жінок та дітей. І багато хто критикує Єгипет за те, що він ще не відкрив пункт пропуску з боку Сектору Газа», — упевнена авторка.

Однак у країні пірамід уже вистачає переселенців, серед них мільйони біженців із Сирії, Лівії та Судану. Цей потік мігрантів створює соціальні та економічні виклики для країни. «Постраждали всі, окрім власників квартир, що їх здають в оренду. За цінами можна зрозуміти, що попит перевищує пропозицію, незважаючи на обтяжливу ситуацію в економіці», — додала блогерка, зазначивши, що додаткові кілька мільйонів біженців з Палестини країна не витримає.

Виходить, що Єгипет стоїть перед складним вибором, закликаючи до миру та підтримуючи Палестину, але також зіштовхуючись із внутрішніми викликами, пов’язаними з міграцією та турсектором. Тим часом країна пірамід, на думку автора, останні пару років «за рівнем життя і добробуту населення впевнено скотилася вниз». І, що примітно, Єгипет перестав бути дешевим.

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