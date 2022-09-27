У Єгипті зафіксовано зростання туристів на 85%

Загалом 4,9 мільйона туристів відвідали Єгипет у першій половині 2022 року, повідомляє інтернет-видання El Balad з посиланням на заяву Центральної агенції з мобілізації населення та статистики у зв’язку із Всесвітнім днем ​​туризму, який відзначається сьогодні.

Для порівняння, за цей же період 2021 року було зареєстровано 2,6 мільйона туристів, що на 85,4 відсотка більше.

Загалом вісім мільйонів людей з усього світу відвідали країну Нілу минулого року, що, у свою чергу, на 117,5 відсотка більше, ніж у 2020 році, коли їх було 3,7 мільйона.

Статистичне управління повідомило, що у 2021 році найбільша кількість туристів прибула зі Східної Європи – 50,6 відсотка. Близький Схід посів друге місце з 18,9%, Західна Європа – третє – з 16,4%, а Африка – четверте – з 7,1%.

Загальна кількість туристичних ночівель у першій половині 2022 року досягла 52,6 млн., порівняно з 32,2 млн. з початку січня до кінця червня 2021 року.