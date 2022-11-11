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У Єгипті з туристів утворилися довжелезні черги: такого ніхто не чекав

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипті з туристів утворилися довжелезні черги: такого ніхто не чекав

“Виразний туристичний бум” переживають давньоєгипетські пам’ятки провінції Луксор – до знаменитих храмів вишиковуються величезні і давно там забуті черги з туристів. Серед основних причин — кліматична конференція в Шарм-ель-Шейху, яка збіглася з початком високого екскурсійного сезону. Туристи також роблять свій внесок, т.к. більшість із них бере з Хургади одноденну екскурсію до Луксора.

«Нині провінція Луксор стала свідком значного припливу туристичних груп з усього світу. Це пов’язано з початком зимового туристичного сезону, покращенням погоди та зниженням температури, що сприяє збільшенню кількості відвідувачів храмів протягом дня», – заявив місцевим ЗМІ доктор Фаті Яссін, директор відділу старожитностей Верхнього Єгипту. Він додав, що радник Мостафа Ельхам, губернатор Луксора, доручив офіційним особам провінції провести необхідну підготовку до відкриття нового туристичного сезону.

Не останньою причиною для уваги влади стала кліматична конференція, що проходить у Шарм-ель-Шейху, — багато «гостей та супроводжуючих» відвідують також і пам’ятки, як у рамках офіційної делегації, так і на правах звичайних туристів. При цьому протягом зимового сезону лише офіційні візити до Луксора заплановані для учасників 60 різних конференцій.

Свою лепту вносять і туристи, які відвідують провінцію під час щоденних наземних екскурсій Хургади. Як правило, в екскурсію включають храми фараонів у Карнаці, Луксорський храм, храми Хатшепсут, Рамессеум і гробниці Долини фараонів. Для бажаючих це доповнюється Луксорським музеєм, Музеєм муміфікації та різними розвагами типу Бананового острова з катанням по Нілу на кораблику.

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