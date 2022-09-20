У Єгипті туристи зможуть повернути гроші за покупки

Ще один приємний сюрприз чекає на туристів у зимовому сезоні в Єгипті — можливо вже в листопаді в країні розпочне роботу система Tax Free, що дозволяє туристам повернути частину грошей за покупки. При цьому «ціновий ліміт» буде досить помірним.

На даний момент кабінет міністрів Єгипту схвалив створення національної компанії Global Blue Egypt. Очікується, що повернення ПДВ проходитиме за міжнародною стандартною схемою: перед від’їздом туристам треба буде звернутися в спеціальні кіоски в аеропортах.

Почати владу припускають з аеропорту Шарм-ель-Шейха, причому найближчим часом. За наявною інформацією, пілотний проект може запрацювати вже у листопаді 2022 року.

При цьому туристи матимуть змогу повернути податок за покупки, що перевищують вартість 1500 єгипетських фунтів. Тобто в гривневеому еквіваленті це приблизно 2850 гривень. Додамо, що жодних заборон на вивіз «предметів розкоші» туристами, на відміну від Європи Єгипет не вводив.