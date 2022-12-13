У Єгипті туристів почали дурити за давно відомою бандитською схемою

“Добре забуте старе” мистецтво продавати довірливим туристам “таймшер” почали практикувати на курортах Єгипту. Як повідомлять місцеві ЗМІ, спадкоємці «великих і малих наперсточників періоду дикого капіталізму» 90-х намагаються обдурити туристів через тридцять років приблизно тими ж методами. У зоні ризику — сім’ї з дітьми, які грунтовно забули цей спосіб «розводу».

Нагадаємо, основна суть шахрайства полягає в тому, що туристам «впарюється» довгострокова оренда номера в готелі за пристойну суму. Як розповіли ЗМІ постраждалі, чий глава сім’ї «потрапив» під обробку шахраями у Шарм-ель-Шейху – і віддав одразу 1200 євро – суть у тому, що туриста запевняють, що сплативши певну суму він зможе протягом п’яти років відпочивати в номері в цьому готелі або в аналогічному номері готелю цієї мережі по всьому світу. Туристам обіцяють «персонального менеджера» та всі послуги готелю безкоштовно. За словами постраждалого, повна сума складає 3500 євро і стягується в три заходи, але приїжджати можна вже на першому транші.

“Звучало привабливо”, – зізнається турист. У чому суть «розводу»? «По-перше, у тому, що один і той же номер може бути проданий скільки завгодно раз, хоч кожному заїзду. Начебто багато власників одного номера ділитимуть його за часом проживання за допомогою «персонального менеджера». Схема відпрацьована ще в 90-х і навіть не змінилася з туриста «стрясують» 30% оплати і підписують договір, в якому все красиво: турист назвав власником такого номера в готелях такої мережі, в декількох країнах світу. Звучить красиво, але насправді, коли клієнт дзвонить за вказаними телефонами, щоб обговорити час заїзду, починає щось відбуватися: то готель на ремонті, то номер на цей час зайнятий іншими власниками, то надто високий сезон, то надто низький… А в результаті персональний менеджер взагалі зникає», – розповів суть «розводу» юрист, чия практика починалася з аналогічних «кейсів» із 90-х.

При цьому, за його словами, тоді управу на цих таймшерників, чиї компанії були зареєстровані в різноманітних офшорах, знайти було неможливо. «Розірвати договір та повернути передоплату неможливо. Були випадки, коли надто настирливих «власників» все ж таки відправляли на відпочинок у їхню власність. Але насправді це виявлялося ще дорожчим, ніж просто купити тур. Доплата за те, за це, переліт певним рейсом — якщо поїздку «допомагає» організувати компанія, яка продала людині таймшер. А якщо він їде сам, то стикається з тим, що ні про який таймшер на місці взагалі ніхто нічого не знає», – додав експерт. За його словами, шахраї спеціально орієнтуються на країни СНГ, здатних відвідати «свій» номер лише раз на рік, коли вони мають відпустку — і саме в цей момент виникають «об’єктивні труднощі».

Слід сказати, «постраждалі» повідомили, що до договору внесли корективи. Наприклад, у ньому не згадувалася можливість займати «власність» у будь-який час, навпаки обговорювалося, що в період високого сезону безкоштовно пожити не вийде. Постраждалі «таймшер-власники» впевнені, що їх «зомбували», але розірвати договір і повернути гроші так і не вдалося. Як запевняють експерти, ризик нарватися на шахраїв мають і інших країнах — зокрема, в Домінікані, Туреччині та на Кубі. Експерти попереджають туристів, що ходити на презентації, а особливо відкривати там гаманець, не рекомендується категорично.