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У Єгипті скасовано екскурсії через раптовий удар по дорогах

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипті скасовано екскурсії через раптовий удар по дорогах

Туризму в Єгипті не щастить: після низки інцидентів, які схвилювали туристів, стався новий удар. Цього разу дорогами Єгипту вдарили повені та бурхливі селеві потоки, що зруйнували дороги, якими проходять популярні туристичні маршрути.

Екскурсії з популярних курортів Шарм-ель-Шейх та Хургада до місць культурного та історичного значення було скасовано через несподіваний удар повеней та бурхливих селевих потоків, що зруйнували основні дороги, повідомила місцева газета Awan Masr. Напередодні ввечері дорога Шарм-ель-Шейх – Дахаб, яка веде туристів до монастиря святої Катерини на горі Сінай, стала недоступною: для відпочиваючих курорту на Синайському півострові перекрито ділянку дороги від 16 до 35 км від Дахаба. Маршрут із Хургади до Луксора перекрито на ділянці від 40 до 85 км через розмиті ділянки на дорозі Сафага — Кена.

Що сталося?

Головне управління автомобільних доріг та мостів Єгипту попередило туристичні компанії та путівників, що повені та селеві потоки серйозно пошкодили основні транспортні артерії. Ці непередбачені стихійні лиха зруйнували частину дорожньої інфраструктури, що загрожує безпеці мандрівників. У відповідь на це відомство вирішило тимчасово закрити ділянки дороги для запобігання можливим подіям.

Екскурсійні компанії та туристичні агенції, зіткнувшись із цими неприємностями, змушені були скасувати заплановані маршрути, що викликало незручності у тисяч туристів, які прагнули насолодитися багатствами історії та культури Єгипту. Фахівці вже розпочали роботи з відновлення дорожніх шляхів, але точні терміни відновлення поки що невідомі.

Туристи, які опинилися заблокованими в цих курортних містах, стурбовані і сподіваються, що ремонтні роботи будуть завершені якнайшвидше. Вони також висловили надію на те, що туристичні агенції нададуть альтернативні варіанти дозвілля, щоб зробити їхнє перебування на курорті приємнішим.

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