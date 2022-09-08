У Єгипті розповіли про майбутній зимовий туристичний сезон і ціни на готелі.

В’їзний туристичний потік на курорти Єгипту – тобто в Хургаду, Шарм-ель-Шейх та Марса-Алам відновиться протягом сезону. Про це заявив Рамі Файєз, член Асоціації інвесторів у туризмі Марса-Алама. Причому не останню роль у цьому відіграє збільшення рейсів із Росії.

«Зважаючи на поточний рівень бронювань, заповнюваність взимку на курортах буде високою. Особливо після того, як російські туристичні компанії збільшили кількість своїх рейсів до Єгипту за зимовий період — зростання розпочнеться найближчими тижнями», – заявив єгипетський експерт. Він додав, що “авіасанкції” та інші заборони зробили Єгипет однією з найважливіших країн, куди російські туристи можуть поїхати найближчими місяцями.

При цьому Файєз додав, що незважаючи на загальне зростання цін, більшість єгипетських готелів, що працюють з російським ринком, відмовилися підвищувати ціни в поточному періоді, саме очікуючи, що в останній квартал цього року спостерігатиметься збільшення темпів туристичного руху з Росії в Хургаду та Шарм-ель-Шейх.