У Єгипті перекинувся двоповерховий автобус із туристами: 8 загиблих та 38 постраждалих

Видання Al Ahram повідомляє, що в Єгипті перекинувся двоповерховий автобус з туристами: як мінімум вісім людей загинули та 38 постраждали, з них 14 перебувають у критичному стані.

Аварія сталася вчора, 2 вересня, поряд із містом Суец на північному сході країни. Туристичний автобус, у якому перебували громадяни Єгипту, перекинувся на автодорозі, що веде на курорт Айн-Сохна на Червоному морі.

На місце події прибули десятки машин швидкої допомоги, постраждалих доставлено до центральної лікарні Суеца, де оголосили режим НС через наплив поранених.