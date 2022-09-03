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ЄгипетТуризм

У Єгипті перекинувся двоповерховий автобус із туристами: 8 загиблих та 38 постраждалих

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Єгипті перекинувся двоповерховий автобус із туристами: 8 загиблих та 38 постраждалих

Видання Al Ahram повідомляє, що в Єгипті перекинувся двоповерховий автобус з туристами: як мінімум вісім людей загинули та 38 постраждали, з них 14 перебувають у критичному стані.

Аварія сталася вчора, 2 вересня, поряд із містом Суец на північному сході країни. Туристичний автобус, у якому перебували громадяни Єгипту, перекинувся на автодорозі, що веде на курорт Айн-Сохна на Червоному морі.

На місце події прибули десятки машин швидкої допомоги, постраждалих доставлено до центральної лікарні Суеца, де оголосили режим НС через наплив поранених.

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