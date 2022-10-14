У Єгипті обурилися британськими цінами на відпочинок у Хургаді

У Великій Британії почали пропонувати відверто демпінгові ціни на відпочинок у Єгипті, що вкрай обурило єгипетських туристичних експертів. За їх оцінками цей захід «сильно шкодить» єгипетському туризму.

Йшлося про британські кампанії, в ході яких тижневий відпочинок у Хургаді туристам запропонували за ціною всього 299 фунтів стерлінгів — що становить близько 12.5 тис. гривень. Як заявив експерт з туризму Мостафа аль-Наджар, «це вкрай сумно та небезпечно, що туристам пропонують провести тиждень у Хургаді за такою демпінговою ціною».

«Туристів закликають — приїжджайте до Єгипту чартерними рейсами та пропонують квиток на літак за найнижчою ціною, що дуже шкодить єгипетському туризму. Причина цих поїздок — бум у розвитку туризму, в результаті багато хто став проникати в цей сектор з метою зниження цін і демпінгу, який зараз є одним із найнебезпечніших явищ в єгипетському туризмі», – заявив експерт.

За його словами, істотна частина місцевого бізнесу не знає, як іншим шляхом боротися за туриста, крім зниження цін, яке не досягається безкоштовно. «Але конкуренція має бути не лише за рахунок зниження цін, а й за рахунок якості та додаткових переваг», – додав експерт.

При цьому, зазначимо, в Україні, і до війни подібних пропозицій давно не спостерігається.