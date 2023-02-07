У Єгипті набули чинності нові правила роботи магазинів duty free

Оновлені правила дозволяють туристам, що прибувають до Єгипту, купувати до 2 літрів спиртних напоїв і 2 блоки цигарок у магазинах duty free у Хургаді, Шарм-ель-Шейху та інших містах. Зміни набули чинності з лютого. Як і раніше, користуватися правом можна протягом 2 днів після прибуття на курорт. Дозволяється витратити до 200 доларів, включаючи алкоголь, за умови пред’явлення закордонного паспорта.

Ліміт спиртних напоїв збільшено до 2 літрів за умови сплати 1% належного митного податку, але не менше 13 доларів за літр або еквівалент цієї суми в єгипетських фунтах.

Магазини Duty Free користуються в Єгипті популярністю: туристи регулярно висловлюють у соцмережах претензії щодо низької якості єгипетських міцних спиртних напоїв та місцевого пива, які їм подають у готелях за системою «Все включено». Тож нові правила активно обговорюють.

З формулювання нового положення не випливає чіткої відповіді на питання, як стягувати податок на практиці. Позицію продавців наводять у соцмережах, де опубліковано фото з торгової точки з оголошенням, що потрібно платити за кожен літр. В іншому паблику зазначають, що ціни зросли за кожну одиницю алкоголю, наприклад, якщо пляшка вина коштує 10 доларів, то на касі до оплати буде 23 долари.

Як і раніше, залишено норму замінювати один літр алкоголю на одну упаковку пива (24 банки по 0,33 л).

Зміни норми алкоголю – не єдина новація. Також збільшено ліміт звільнення від мит на особисті речі мандрівників до 15 тис. єгипетських фунтів замість 10 тис. LE за старою редакцією закону.

При виході з аеропортів багаж і особисті речі мандрівників, що прибули, пропускають через сканувальний пристрій, можливий також візуальний огляд, заборонені до ввезення предмети вилучають, а на надлімітні – вимагають сплати мита. Щоб довести митниці, що всі нові предмети, що ввозяться, не призначені для подальшого продажу, досвідчені туристи радять знімати з них цінники і фабричну упаковку.