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У Єгипті на знаменитій пам’ятці оголошено надзвичайний стан

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Надзвичайне становище оголошено на знаменитій пам’ятці Єгипту — йдеться про місто та монастир Святої Катерини на Південному Синаї, куди проїжджає величезна кількість туристів.

Там, починаючи з понеділка, після Хамсіна, фіксується постійний сильний вітер, піщані бурі та дощі. В очікуванні сильних злив, які вкрай незвичні для цієї місцевості, місцева влада оголосила надзвичайний стан.

Як заявив Алі Абдель Максуд, віце-президент міста Святої Катерини, поки місто накривало лише невеликий дощ, який тривав 15 хвилин, і поки він не переріс у зливи, але ризик зберігається. Саме в очікуванні проливних дощів за його словами оголошено надзвичайний стан і буде вжито «всі запобіжні заходи для протидії будь-якій надзвичайній ситуації».

Водіїв, особливо «міжнародних учасників», закликали «виявляти обережність, обережність та обдуманість при керуванні». Їх попереджають, що через сильні вітри з піском видимість не перевищує 100 метрів, місцями також є скупчення піску по обидва боки доріг. За обмеженням швидкості намагаються стежити.

Сильні вітри та грози також обіцяють у провінції Червоне Море, де розташований курорт Хургада. При цьому в самому Шарм-ель-Шейху цілком «літній» прогноз без жодних неприємностей – туристам обіцяють ясну сонячну погоду та +24-28 градусів до кінця тижня.

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