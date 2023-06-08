У Єгипті більше не приймають готівку для оплати квитків

Як повідомляє газета Egypt Independent, вхідні квитки до популярних пам’яток Єгипту тепер можна купити лише безготівковим способом.

Таке рішення ухвалило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту. Правило поширюється як у індивідуальних, і на організованих туристів.

Зараз готівка вже не приймає при вході до пірамід Гізи, цитаделі Салах ад-Дін аль-Айюбі, в Абу-Сімбел в Асуані, в Єгипетському та Нубійському музеях, а також у деяких інших пам’ятках.

Сплатити квитки туристи тепер можуть банківськими картками у касах чи автоматах, а також онлайн.