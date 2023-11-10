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У Єгипет почали скасовувати рейси з туристами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипет почали скасовувати рейси з туристами

У Єгипет почали скасовувати рейси з туристами, щоправда, першими з місць відпочинку «побігли» американці, англійці та європейці. Як пише видання Traveling Lifestyle, за словами Басема Салаха, співзасновника та операційного менеджера організації «Великі чудеса Єгипту», американські запити на відміну турів почали надходити через два тижні після початку конфлікту 7 жовтня. На даний момент вони лише посилюються.

«Незважаючи на те, що криза не досягла Єгипту, вона може вплинути на поїздки туди. Клієнти з Великобританії та США просто почуваються небезпечно, перебуваючи у цьому регіоні, і це відбувається тому, що вони не знають, що станеться з нами завтра», – сказав Салах.

Зазначимо, що офіційно Держдеп США з приводу Єгипту зберігає третій рівень попередження або “переглянути поїздки” – причому ще з 13 липня. Туристам, як і раніше, слід утримуватися від відвідування Синайського півострова, який є «особливо небезпечним районом», що межує з Ізраїлем, сектором Газа та регіоном на схід від Ізраїлю. Також не рекомендовано Каїра. Натомість рекомендовано «дотримуватися підвищеної обережності».

У Великій Британії також налякали туристів, що в Єгипті вони «дуже вразливі перед терористичними атаками» і «ймовірно, що терористи спробують здійснити теракти в Єгипті — і серед небезпечних місць названі місця, які відвідують іноземці.

Цілком імовірно, що це і є ті 10% відмов, про які розповів журналістам на лондонському ярмарку WTM міністр туризму Єгипту Ахмед Ісса. Він оцінив вплив нестабільності, спричиненої збройним конфліктом на Близькому Сході, на туризм. Поки що ситуація не виглядає критичною, але нагадаємо, що саме єгипетський туризм може зазнати серйозних втрат — припускають експерти.

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