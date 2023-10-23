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Туристи в Єгипті побачили явище, яке буває там лише 22 лютого та 22 жовтня

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи в Єгипті побачили явище, яке буває там лише 22 лютого та 22 жовтня

Понад 2100 туристів побачили неймовірне астрономічне явище в Єгипті. Сонце вирівнялося зі священним храмом Абу-Сімбел, проникаючи крізь води озера Насер, і висвітлило обличчя величного фараона Рамзеса. Ця дивовижна подія, яка називається Сходом Сонця, відбувається лише двічі на рік — 22 лютого та 22 жовтня.

Черга, що складається з тисячі мандрівників, минулими вихідними потяглася перед входом до храму ще задовго до початку явища, повідомили єгипетські ЗМІ. Всі мандрівники, які прибули туди, чекали моменту, коли сонячні промені проникнуть через вхідний прохід і висвітлять обличчя фараона.

Це астрономічне та інженерне диво, що продовжує вражати уми вчених та туристів, тривало всього 20 хвилин. Однак ця коротка мить стала незабутньою для всіх присутніх.

Туристи прибули до цього південного туристичного міста поблизу кордону Судану різними шляхами: повітрям, водою, землею. Останній варіант – найбільш стомлюючий. Так, дістатися визначної пам’ятки вийде з Асуана за 3.5-4 години по пустелі. Стільки ж часу знадобиться на дорогу назад.

Довідка: Схід Сонця в Абу-Сімбел є не тільки астрономічним явищем, але й чудовим прикладом інженерної майстерності. Єгиптяни давнини спроектували храм таким чином, щоб сонячне проміння проникало через вхідний прохід лише у певні дати, створюючи унікальний ефект. Явище відбувається лише двічі на рік: о 6:00 ранку 22 лютого та 22 жовтня. Інженерна думка стародавньої цивілізації дивує і сьогодні.

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