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Туристи почали екстрено міняти Туреччину на Єгипет через страшний землетрус

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Шарм-ель-Шейх та Хургада можуть отримати додатковий турпотік — європейські туристи почали негайно змінювати Туреччину на Єгипет через страшний землетрус у Туреччині. Про це для єгипетського видання El Watan News заявив Атеф Абдель Латіф, член Асоціації інвесторів у туризмі на Південному Синаї.

«Багато європейських туристичних компаній, особливо німецьких, чеських і польських, перенаправили частину своїх запланованих рейсів до Туреччини на лютий і березень 2023 року на курорти Єгипту — в Шарм-ель-Шейх, Хургаду та Марса-Алам. Причиною став землетрус, який стався в Туреччині у лютому, і негативно вплинув на перебіг життя там», – заявив єгипетський експерт. Також, за його словами, з березня почнуть нарощувати обсяг італійські компанії.

У результаті для єгипетських курортів прогноз сприятливий: рівень заповнюваності готелів Шарм-ель-Шейха в лютому цього року коливався від 50 до 55%. І це цілком нормальний відсоток у порівнянні із середнім числом туристів, які приїжджають у готелі Єгипту щороку. За прогнозами експерта, з березня відсоткові показники почнуть покращуватись.

Заповнюваність готелів Шарм-ель-Шейха почне різко зростати в другій половині березня. Багато іноземних туристичних агентств почнуть у березні 2023 року активно продавати тури, щоб провести на весняні канікули», – додав пан Латіф.

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