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ЄгипетТуризм

Туристам розповіли як у Єгипті дуже дешево отримати інтернет на свій смартфон

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам розповіли як у Єгипті дуже дешево отримати інтернет на свій смартфон

Про способи «набуття» інтернету на курортах Єгипту розповів туристам турагент на своєму блозі. Насамперед він зазначив, що як правило в єгипетських готелях проблема з нормальним Wi-Fi. Найчастіше він працює тільки в зоні лобі і то з перебоями – виняток тільки висококласні готелі на зразок Rixos Premium Magawish 5*.

Таким чином, туристам рекомендується придбати єгипетську сімку, незалежно від того, чи потрібен хороший постійний зв’язок з домівкою або просто хочеться хвалитися відпочинком в соцмережах і месенджерах.

  • «Найкраще купити сімку прямо в аеропорту. Вважається, що найкращий єгипетський інтернет у оператора Vodafone. Якісний! 28 GB буде коштувати 11 доларів або 11 євро. Причому, молоді хлопці прямо за Вас Вашу сімку віддадуть Вам у руки (якщо у Вас айфон, наприклад), вставлять єгипетську. Через 5 хвилин (не відразу!) отримаєте доступ до цивілізації у розмірі 4G… Паспорт є обов’язковим при покупці. Беруть оплату доларами чи євро», – розповів експерт.
  • Другий варіант — купити сімку вже у самій Хургаді чи “Шармі”, у «місцевих невеликих лавках». Однак турагент попереджає, що бувають підроблені кіоски та підроблені сімки.
  • І ще варіант купити сімку в Senzo Mall – єдиному великому торговому центрі Хургади, на виїзді у бік Макаді.

Також туристів попередили, що WhatsApp офіційно не працює у Єгипті. Тобто через Wi-Fi готелю доступу до нього ви не отримаєте. Але з місцевими сімками він працюватиме.

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