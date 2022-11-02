Туристам розповіли, чи варто їхати в Єгипет у листопаді

Єгипет вже не перше десятиліття залишається одним із найпопулярніших напрямків у туристів для відпочинку. І недарма: країна здатна порадувати як поціновувачів пляжного відпочинку, так і тих, хто не мислить відпустку без культурної програми. Але чи варто їхати до Єгипту у листопаді? З’ясовував “ДІП“.

Погода

Температура води у листопаді тримається на рівні +26 градусів, а повітря прогрівається до +30 градусів. При цьому екстремальної спеки вже немає, а вечорами можуть знадобитися джинси і тепла кофта. Таким чином, відпочинок у листопаді підійде і тим, хто хоче позасмагати і викупатися в морі, і тим, хто прагне відвідати не одну екскурсію – восени вивчати пам’ятки Єгипту куди комфортніше, ніж у розпал літа.

Ціни

Гарячий сезон залишився позаду, а тому ціни на тури до Єгипту в листопаді стають набагато приємнішими. По-перше, з’являється більше путівок, що горять. По-друге, якщо ви самостійний турист, вартість квитків до Єгипту та проживання в готелях також стає нижчою. І нарешті, через те, що в листопаді не так багато туристів, як у літній сезон, вже в самому Єгипті вас приємно здивують ціни на базарах і в кафе.

Курорти

Якщо ви не скаржитесь на екскурсійний відпочинок, вирушайте в Шарм-ель-Шейх: тут комфортна температура повітря і відсутність вітрів – все для ідеального пляжного відпочинку. А ось тим, хто вже склав список визначних пам’яток, які неодмінно варто відвідати, краще вибирати для відпочинку Хургаду чи Макаді.

Мінуси відпочинку у листопаді

Плануючи відпустку в Єгипті наприкінці осені варто враховувати і можливі мінуси. А саме: короткий світловий день, відчутні відливи, необхідність брати багато речей (у тому числі “коралки”) і не найідеальніший сервіс – за визнанням туристів, він в Єгипті далекий від того, що пропонують у Туреччині чи ОАЕ.