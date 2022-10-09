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Туристам розповіли, чому в Єгипті не можна купатися після заходу сонця

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чому в Єгипті не можна купатися після заходу сонця

Відпочинок у Єгипті вже давно не викликає подиву, це один із найпопулярніших серед українців курортів. Однак багато хто забуває про особливості країни. Щоб уникнути неприємних наслідків, необхідно дотримуватися простих правил. Наприклад, не купатися вночі. “ДІП” розповість чому.

Влада радить не заходити у воду після заходу сонця, тому що в морі мешкає величезна кількість хижих риб. Вдень найчастіше вони сплять на глибині та знаходяться на безпечній відстані від туристів.

Впевнені, ви чули про акул, які періодично нападають на туристів у Єгипті. Вдень, щоб застерегти туристів, на березі працюють рятувальники, увечері помітити рибу чи людину у воді складно. А отже, і шансів на порятунок практично немає.

Морські хижаки дуже небезпечні, навіть найменшу рану не можна залишати поза увагою, тому що вона може спричинити алергію чи загноєння. Вночі ви можете наступити на гострі корали або натрапити на морського їжака чи морську зірку. Зіткнення з ними викликає різкий біль, який може призвести до потоплення.

До речі, в басейн вночі краще не ходити. По-перше, дуже небезпечно плавати у стані алкогольного сп’яніння, що досить поширене серед відпочиваючих. По-друге, стрибнувши вночі в басейн, ви ризикуєте отримати хімічний опік або алергію, оскільки воду очищають за допомогою хлору. На ранок речовина випаровується, але вночі вода може становити загрозу.

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