Туристам пояснили чому в Єгипті не можна купатися вночі

На багатьох пляжах Єгипту можна побачити таблички про те, що купання після заходу сонця заборонено. Також гіди попереджають туристів про те, щоб ті вкотре не заходили у воду без потреби. Це пов’язано з багатим підводним світом Червоного моря.

Місцева влада також забороняє заходити в море після заходу сонця і ставлять відповідні таблички на громадських пляжах. На деяких курортах Єгипту забороняють заходити у воду після 18:00.

На Червоне море багато хто їде для того, щоб помилуватися місцевою фауною. Не просто так у Єгипті розвинене пірнання з аквалангом та занурення на глибину. Деякі туристи просто пірнають у масках та захисних окулярах, щоб подивитися на різнокольорових риб та корали.

Однак фауна Червоного моря не лише гарна, а й небезпечна. Справа в тому, що після заходу сонця прокидаються риби-хижаки, які можуть бути небезпечними для людини. Вас не застерігають від акул, а від отруйних риб і морських мешканців, які можуть зачепити вас своєю отрутою. Не менш небезпечні і морські їжаки.

Справа в тому, що вдень вони часто ховаються в коралових рифах, під камінням або зариваються в пісок, тому ймовірність контакту з ними набагато нижча, ніж уночі. Також вечорами часто бувають припливи, які приносять не лише морських мешканців, а й бруд із відкритого моря.

Таблички із забороною стоять не на всіх пляжах, але навіть якщо ви її не побачили, будьте обережні при купанні вночі, і якщо є така можливість, то у воду краще не заходити. Якщо ви зустрілися з морським мешканцем, спочатку розгляньте його, щоб зрозуміти, наскільки він може бути отруйним, а потім звертайтеся за медичною допомогою.