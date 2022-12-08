Турист розповів про способи уникнути неприємностей у Єгипті

Турист, який побував у Хургаді, розповів, як уникнути неприємностей та оминути хитрощі деяких місцевих жителів.

Перше, що радить чоловік усім, хто відпочиває в Єгипті, — знати свої права і бути уважним. Так, мандрівник закликає читати умови в страхових полісах і перевіряти ще раз слова гідів.

Крім того, турист зазначив, що важливо стежити за руками продавців на ринках, оскільки деякі з них можуть обвісити чи загорнути інший товар.

“Не соромтеся відповідати продавцям на пляжі “ні”, просто пряме “ні”. У нас в готелі був випадок, коли туристи відповіли масажистові: “не сьогодні, можливо, завтра”. І наступного дня він влаштував скандал, що вони не з’явилися” на масаж і винні йому грошей за броню”, – розповів він.

Крім того, чоловік радить не користуватися таксі, а натомість “подружитися з кимось із персоналу” і просити їх замовляти для вас машину.

Інша порада – не купувати сонцезахисні креми на курорті. Місцеві засоби можуть захистити від сонця.

“Точно беріть тапочки та маски з собою, в оренді тут все “убите”, а купувати дуже дорого і низької якості. Якщо ви курите, беріть із собою стіки та електронні сигарети, місцеві їх навіть купують самі, з ними тут дефіцит”, – додав чоловік.

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