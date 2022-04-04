Туристів в Анталії попередили про небезпеку, що піде до червня у Червоне море

Розміщені в соцмережах численні фото скупчення небезпечних медуз на пляжах курортної провінції Анталія не перестають лякати туристів та місцевих жителів. Проте вчений Жале Корун з Університету Акденіз закликала не панікувати і не чіпати смертельно небезпечну живність, заявивши, що за кілька місяців тварини самостійно підуть з турецьких вод і вирушать у Червоне море.

За словами експерта, населення медуз, що спостерігається біля берегів Анталії з січня поточного року, скоротиться до середини червня через міграцію медуз у Червоне море.

«Нема чого боятися. Це природний процес. За кілька місяців вони зникнуть», – заспокоїла спеціаліст.

Медузи-мігранти з Червоного моря, їхня наукова назва – Rhopilema Nomadica, переміщуються зграями у затоку Іскендерун на північному сході Середземного моря, а потім вирушають на захід за течією з Антальської затоки через Ліван та Сирію.

«У цей час року медузи, що збилися зі шляху, дістаються узбережжя Анталії під впливом вітру. Деякі з них є приманкою для черепах-карет, інші гинуть, якщо їх викидає на пляж або скелі. Цей процес завершується у середині червня. Зустріти медуз у наших морях у літній сезон дуже складно. Туристам нема чого боятися», – пояснила дослідник.

Співробітниця університету також зазначила, що, побачивши біле полотно з медуз на пляжах, панікувати не варто, це тимчасове явище. Проте туристам та місцевим жителям потрібно виявляти обережність: не торкатися, і, тим більше, не брати морських тварин до рук, так як вони дуже небезпечні. Навіть мертві медузи можуть залишити опіки на шкірі.

Черепахи на варті курорту

Професор нагадала, що Середземне море біля берегів Анталії має унікальну екосистему. «Наша найбільша удача, що затока у провінції не є закритим морем. Для розмноження медуз потрібна застійна та брудна вода. Наші моря чисті та мають інтенсивну течію. Медузи, що прибули сюди, збилися з дороги і покинули групу через негоду під час міграції. Харчуючи багатими білком медузами, черепахи є зберігачами затоки. Вони захищають Анталію від можливого вторгнення цих тварин», – додала експерт.

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