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Туристів у Єгипті попередили про смертельну небезпеку: почалася навала скорпіонів, за добу укушено понад 500 осіб, є загиблі

Гліб Парфененко
Туристів у Єгипті попередили про смертельну небезпеку: почалася навала скорпіонів, за добу укушено понад 500 осіб, є загиблі

Єгипетським лікарям у місті Асуан довелося відволіктися від коронавірусу через несподівану напасть. Місто буквально затопили небезпечні чорні скорпіони. Від їхніх укусів постраждали понад 500 людей, є й летальні наслідки.

Як повідомляє Times Of Israel, від укусів загинули щонайменше троє людей. Єгипетські скорпіони – одні з найотруйніших, зазначає видання, укус єгипетського скорпіона з товстим хвостом може вбити людину менше, ніж за годину.

Ситуацію навіть прокоментував виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Єгипту Халед Абд аль-Гаффа. «503 громадяни в Асуані отримали протиотруту від укусів скорпіонів…» – заявив він. Також він додав, що в лікарнях Єгипту достатньо запасу протиотрут від укусу скорпіонів — у провінції Асуан на складі є 3350 доз. Крім того, МОЗ закликало місцевих жителів та туристів уникати «гірських та лісових» районів та бути уважними.

Причину такої навали в МОЗ також пояснили – їй стала аномальна для Єгипту погода. Нагадаємо, з п’ятниці в Асуані пройшли сильні дощі, що місцями з градом, що затопили саме місто і підняли рівень річки Ніл – подробиці читайте за посиланням. Через цю зливу були пошкоджені й нори скорпіонів, які масово вирушили шукати собі новий притулок, так вони й опинилися поблизу житлових будинків, чим і пояснюються їхні «сутички» з людьми.

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