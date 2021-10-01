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Туристичний бум: Росія запустила додаткові щоденні рейси у всі аеропорти Єгипту

Євгеній Подольський

Російська авіакомпанія “Аерофлот” в п’ятницю почала виконувати перші регулярні рейси в аеропорти Хургади і Шарм-ель-Шейха, по одному щоденному рейсу в кожен аеропорт.

Кількість російських рейсів зростає, і всі місця на рейсах на єгипетські курорти повністю заброньовані, повідомили навігаційні джерела в міжнародному аеропорту Хургади.

А туристичні курорти в містах Шарм-ель-Шейх, Хургада і Марса-Алам стали свідками туристичного буму і зростання заповнюваності від в’їзного іноземного туризму.

Раніше у вересні міжнародний аеропорт Хургади прийняв перший рейс компанії Nordwind, який прибув з Росії після шестирічної перерви.

Тепер компанії можуть виконувати один рейс на тиждень в Хургаду і Шарм-ель-Шейх з 49 російських міст і 15 рейсів на тиждень з Москви в курортні міста Червоного моря.

9 серпня поновилися регулярні рейси з Росії в Шарм-ель-Шейх і Хургаду після того, як в квітні Москва і Каїр домовилися про повне відновлення повітряного сполучення між двома країнами, включаючи єгипетські курорти.

Польоти між Росією і Єгиптом були повністю припинені з 2015 року, після того як пасажирський літак, який прямував з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург, вибухнув над Синайським півостровом, в результаті чого загинули всі 217 пасажирів і сім членів екіпажу, які перебували на борту.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії визначила цей інцидент як терористичний акт.

Відновлення і збільшення кількості рейсів буде сприяти розвитку туризму в Єгипті, оскільки російський туризм приносить країні мільярди доларів доходу.

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