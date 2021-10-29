Туристам у Єгипті створили новий маршрут

У Єгипті відновили внутрішній рейс, що з’єднує курорт Шарм-ель-Шейх та головні екскурсійні міста на Нілі – перлини Нового царства у Верхньому Єгипті. Для цього в середу стартував рейс MS 202 авіакомпанії EgyptAir із Шарм-ель-Шейха до Луксора. Рейс став першим після шестирічної перерви – зупинено його у грудні 2015 року. Спочатку рейс виконувався на запит приватного туристичного сектора, Єгипетської федерації туризму та Єгипетської асоціації туристичних агентів (ETTA).

«Ця лінія була введена в експлуатацію в рамках зусиль єгипетської держави щодо створення інтегрованого туристичного продукту, що поєднує пляжний та розважальний туризм із культурним туризмом. Туристи можуть відвідати більше одного пункту призначення, перебуваючи в Єгипті, збагачуючи таким чином свій туристичний досвід, відвідуючи не лише курорти, а й долину Нілу, за допомогою внутрішніх авіамаршрутів, які пов’язують усі туристичні провінції», – заявляють єгипетські джерела.

Подробиці по першому рейсу, які вони наводять наступні – рейс виконуватиметься один раз на тиждень, у середу, з вильотом о сьомій ранку та поверненням до Шарм-ель-Шейху в середу ж увечері, що дозволить туристам здійснювати як маршрути в один бік, так та одноденні екскурсії. Вартість квитків складає 1800 єгипетських фунтів в обидві сторони (близько $115 за поточним курсом). На борту першого рейсу, що відбувся в середу, перебували 110 туристів та єгиптян.

«Експлуатація цього маршруту польоту була узгоджена під час зустрічі, проведеної кілька днів тому між Халедом Ель-Анані, міністром туризму та старожитностей, та Мохамедом Манаром, міністром цивільної авіації, для обговорення низки питань, які роблять свій внесок у просування туризму в Єгипті», – Додають єгипетські джерела.